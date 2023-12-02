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Выпуск №5284

Главред Главред
2023-12-02 06:10:47
Еще из этого выпуска (1/5) »
Подруга летом работает в русско-американском магазине на Аляске. Сувениры там, всяко разно.
В ассортименте детали от мамонта — кусочки бивней.
Народ подходит, интересуется… вопросы задаёт…
Хит сезона: «Скажите, а что делается для поддержания популяции мамонтов?»
У меня всё.
80
Сиделa, думалa как написать про шесть штук шаурмы. Шесть шаурм? Шесть шаурмов? В итоге нашла выход и написала шесть шаверм. Уверена, что примерно так это название и появилось.
40
Самец богомола готовится к физической близости, юридически оформляя завещание.
50
Начитаются Ницше, а потом проверяют, дебилы, что же их не убивает.

24
Выпускники юрфака занимаются любовью: ночью с физическим, а днём с юридическим лицом.
37
Когда антиплагиатная программа нашла в моей публикации один параграф из Википедии, я открыл Википедию и стёр тот параграф.
53
Если не можешь стать говорящим примером, стань немым укором.
52
— Ватсон, вы опять курите русские сигареты?
— Но как вы догадались, Холмс?
— Элементарно, друг мой! Дым — коромыслом.
57
У моего кума нормальная такая фамилия — Белов. Но! Он женился на девушке с фамилией Белокопытова. На их свадьбе отец невесты раз десять сказал, что его Ольга копыта отбросила.
61
-не знаем как вас и благодарить
-с изобретением денег это перестало быть проблемой
59
Еще из этого выпуска (1/5) »
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132 комментария
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Tatoshka7
Tatoshka7
Рейтинг: 2553
2023-12-02 13:08:11
+7

Г — потому что «шавермой» называют шаурму только в Петербурге.  Московский — - название вокзала в этом же городе

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seva_tanks
seva_tanks
Рейтинг: 1754
2023-12-03 10:29:45
0

Долго репу чесал пока не вспомнил про одну из своих тётушек из Санкт — Ленинграда...

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Allana
Allana
Рейтинг: 15831
2023-12-02 11:35:41
+6

УМИЛЯЕМСЯ МЫ ВСЕ

 НАКОНЕЦ-ТАКИ

ГЛЯССЭЭЭ

СОВЕРШЕННО ПО  ФРАНЦУЩСКИ

ПОЛИЖЭ ДА ПОССОСЭ

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ant_zam
ant_zam
Рейтинг: 45454
2023-12-02 12:28:03
+10

Можно очень долго продолжать — работаешь, а деньги почти  не зарабатываешь, всю жизнь проработал, а пенсия почти такая же, как у тех, кто ни дня не работал.....(много таких знаю)

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Tata
Tata
Рейтинг: 455209
2023-12-02 06:24:30
+7

Особенно когда не надо.

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Показаны 16-30 из 132