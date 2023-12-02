Выпуск №5284
2023-12-02 06:10:47
Подруга летом работает в русско-американском магазине на Аляске. Сувениры там, всяко разно.
В ассортименте детали от мамонта — кусочки бивней.
Народ подходит, интересуется… вопросы задаёт…
Хит сезона: «Скажите, а что делается для поддержания популяции мамонтов?»
У меня всё.
В ассортименте детали от мамонта — кусочки бивней.
Народ подходит, интересуется… вопросы задаёт…
Хит сезона: «Скажите, а что делается для поддержания популяции мамонтов?»
У меня всё.
Сиделa, думалa как написать про шесть штук шаурмы. Шесть шаурм? Шесть шаурмов? В итоге нашла выход и написала шесть шаверм. Уверена, что примерно так это название и появилось.
Когда антиплагиатная программа нашла в моей публикации один параграф из Википедии, я открыл Википедию и стёр тот параграф.
— Ватсон, вы опять курите русские сигареты?
— Но как вы догадались, Холмс?
— Элементарно, друг мой! Дым — коромыслом.
— Но как вы догадались, Холмс?
— Элементарно, друг мой! Дым — коромыслом.
У моего кума нормальная такая фамилия — Белов. Но! Он женился на девушке с фамилией Белокопытова. На их свадьбе отец невесты раз десять сказал, что его Ольга копыта отбросила.
-не знаем как вас и благодарить
-с изобретением денег это перестало быть проблемой
-с изобретением денег это перестало быть проблемой
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Г — потому что «шавермой» называют шаурму только в Петербурге. Московский — - название вокзала в этом же городе
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Долго репу чесал пока не вспомнил про одну из своих тётушек из Санкт — Ленинграда...
УМИЛЯЕМСЯ МЫ ВСЕ
НАКОНЕЦ-ТАКИ
ГЛЯССЭЭЭ
СОВЕРШЕННО ПО ФРАНЦУЩСКИ
ПОЛИЖЭ ДА ПОССОСЭ
🌟🌟🌟
Можно очень долго продолжать — работаешь, а деньги почти не зарабатываешь, всю жизнь проработал, а пенсия почти такая же, как у тех, кто ни дня не работал.....(много таких знаю)
Особенно когда не надо.